Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca

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Фото: TASS/ZUMA
Нидерланды временно приостановили использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.
Как говорится сообщении на сайте правительства страны, запрет продлится как минимум две недели. Инициатором стало Голландское управление лекарственных средств (CBG), которое советовало отказаться от вакцины в качестве меры предосторожности.
Ведомство дало рекомендации на "основе новой информации" и в ожидании дальнейшего расследования. По данным Reuters, после запрета в стране отменили 43 тысячи назначений на вакцинацию препаратом AstraZeneca.
Ранее Австрия приостановила использование партии препарата AstraZeneca в качестве меры предосторожности. Причиной такого решения стали смерть привитой женщины и развитие тромбоэмболии у другой вакцинированной.
Позже решение Вены поддержали Болгария, Дания, Италия, Ирландия, Норвегия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург и Демократическая Республика Конго (ДРК). В AstraZeneca сообщили, что доказательств повышенного риска возникновения тромбов от лекарства нет.
В Европейском агентстве по лекарственным средствам добавили, что преимущества применения AstraZeneca превышают риски. Регулятор подчеркнул, что пока нет научных доказательств, что зафиксированные инциденты могут быть связаны с прививкой.
Больше десятка стран приостановили использование вакцины AstraZeneca
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