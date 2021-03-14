В Ирландии рекомендовали приостановить использование вакцины AstraZeneca

16:50
Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino
Национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии (NIAC) призывает временно приостановить в стране применение вакцины AstraZeneca от коронавируса, передает РИА Новости.
Рекомендация связана с сообщениями о том, что прививка может вызывать нарушения свертываемости крови у взрослых.
В министерстве здравоохранения страны подчеркнули, что прямой связи между применением вакцины и данными последствиями не выявлено, однако NIAC выдал рекомендацию из предосторожности.
Решение о приостановке вакцинации препаратом AstraZeneca приняли и в Дании, а также в Австрии, Италии, Норвегии, Эстонии, Литве, Люксембурге и Латвии.
При этом британо-шведская фармацевтическая компании AstraZeneca после решения нескольких стран о приостановке применения вакцины от COVID-19 сообщила, что доказательств повышенного риска возникновения тромбов от лекарства нет.
Эксперт прокомментировал приостановку использования препарата AstraZeneca в ряде стран
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: