В Ирландии рекомендовали приостановить использование вакцины AstraZeneca

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Национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии (NIAC) призывает временно приостановить в стране применение вакцины AstraZeneca от коронавируса, передает РИА Новости.

Рекомендация связана с сообщениями о том, что прививка может вызывать нарушения свертываемости крови у взрослых.

В министерстве здравоохранения страны подчеркнули, что прямой связи между применением вакцины и данными последствиями не выявлено, однако NIAC выдал рекомендацию из предосторожности.

Решение о приостановке вакцинации препаратом AstraZeneca приняли и в Дании, а также в Австрии, Италии, Норвегии, Эстонии, Литве, Люксембурге и Латвии.

При этом британо-шведская фармацевтическая компании AstraZeneca после решения нескольких стран о приостановке применения вакцины от COVID-19 сообщила, что доказательств повышенного риска возникновения тромбов от лекарства нет.