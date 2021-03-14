Замглавы Еврокомиссии считает, что стратегия вакцинации ЕС была ошибочной

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Стратегия Евросоюза по вакцинации от коронавируса содержала ошибки в части заказа препаратов. Об этом заявил первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс в интервью газете Tagesspiegel AM Sonntag.

По его мнению, что при заказе вакцин Брюсселем и государствами-членами были допущены ошибки. При этом он призвал не торопиться и подвести итоги по окончании пандемии.

В целом, как считает Тиммерманс, совместный заказ вакцин был верным шагом. Но это соглашение в основном соответствовало интересам богатых стран, вроде Германии, заключил он.

Пять стран Евросоюза требуют провести саммит ЕС, на котором обсудят проблему, связанную с распределением вакцин от COVID-19 между участниками. Такое требование выдвигают Австрия, Болгария, Латвия, Словения и Чехия.

Они подчеркивают, что надо обеспечить распределение вакцин от коронавируса между странами ЕС пропорционально численности населения. При этом руководители пяти стран раскритиковали предполагаемый механизм в рамках Евросоюза, который позволяет отдельным государствам и фармакологическим компаниям заключать дополнительные сделки на поставку лекарств.

Утверждается, что из-за таких решений некоторые участники сообщества могут столкнуться с нехваткой вакцин от коронавирусной инфекции.