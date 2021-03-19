Финляндия приостановила использование вакцины от коронавируса AstraZeneca

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Финляндия приостановила использование вакцины от коронавирусной инфекции AstraZeneca. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный институт здравоохранения и социального развития THL.

Уточняется, что в стране зарегистрировали два тромбоза церебральных вен через 4–10 дней после введения препарата. В соответствии с принципом предосторожности Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL) приостановил введение вакцины AstraZeneca в Финляндии до получения дополнительной информации.

Кроме того, ситуацию дополнительно оценят на следующей неделе. THL оповестит о результатах расследования, как только появятся новые данные. Вакцинация другими вакцинами продолжается в обычном режиме, уточнили медики.

Ранее сообщалось, что в Грузии скончалась медсестра Меги Бакрадзе, которая впала в кому после прививки от коронавируса препаратом AstraZeneca. У 27-летней девушки остановилось сердце.

Всего от применения препарата отказались около 20 европейских стран, включая Австрию, Швецию, Нидерланды, Норвегию, Данию и другие крупные государства.