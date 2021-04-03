В Нидерландах приостановили применение вакцины AstraZeneca – СМИ

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Власти Нидерландов приняли решение приостановить применение вакцины компании AstraZeneca от COVID-19. Об этом сообщает местное издание NL Times.

Согласно материалам СМИ, временный запрет вводится для всех категорий населения. Накануне в стране запретили применение препарата только для граждан старше 60 лет.

Решение властей Нидерландов мотивировано новыми данными об образовании тромбов у пациентов после применения вакцины.

Накануне стало известно, что в Великобритании выявили 30 случаев тромбоза у пациентов, которым ввели препарат AstraZeneca. Такого же действия вакцин Pfizer и BioNTech не зафиксировано.

Позже стало известно, что еще два человека скончались после прививки препаратом AstraZeneca во Франции. С начала прививочной кампании в стране от тромбоза на фоне вакцинации пострадали 12 человек, 4 погибли.

