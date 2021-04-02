В Британии выявили 30 случаев тромбоза после вакцины AstraZeneca

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За все время применения вакцины против СOVID-19 AstraZeneca в Великобритании выявили 30 случаев тромбоза. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"В рамках нашего обзора был проведен подробный анализ 30 сообщений об образовании тромбов с низким содержанием тромбоцитов, полученных нами до 24 марта включительно", – приводят слова Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Британии.

Уточняется, что до 24 марта в стране ввели порядка 18,1 миллиона доз препарата. Случаев выявления тромбоза у граждан после вакцины, которая была разработана компаниями Pfizer и BioNTech, не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что от применения вакцины AstraZeneca временно отказались в Швеции. Причиной стало множество побочных эффектов. Также применение препарата приостановили в Литве.

Кроме того, от вакцины AstraZeneca отказались 17 других западных стран, включая Германию, Нидерланды, Норвегию, Данию и прочие крупные государства.

Накануне вакцину против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca переименовали в Vaxzevria.