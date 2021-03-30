Вакцину против коронавируса AstraZeneca переименовали

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Вакцину против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca переименовали в Vaxzevria. Об этом сообщает "Газета.ru".

Уточняется, что смена названия произошла из-за сообщений об опасных осложнениях у тех, кто получил вакцину. В марте после ряда случаев смертей после введения препарата, а также данных о риске образования тромбов у пациентов после использования AstraZeneca некоторые страны приостановили ее использование.

Отмечается, что переименование препарата не повлечет за собой других изменений, кроме внешнего вида упаковки.

Ранее сообщалось, что от применения вакцины AstraZeneca временно отказались в Швеции. Причиной стало множество побочных эффектов. Также применение препарата накануне приостановили в Литве.

Кроме того, от вакцины AstraZeneca отказались 17 других западных стран, включая Германию, Нидерланды, Норвегию, Данию и прочие крупные государства.