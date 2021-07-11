Жительница Бельгии умерла после заражения сразу двумя вариантами COVID-19 – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жительница Бельгии скончалась после того, как заразилась сразу двумя вариантами коронавируса – южноафриканским и британским. Об этом со ссылкой на агентство France Press сообщает ТАСС.

По словам молекулярного биолога Анны Ванкирберген, феномен одновременного заражения несколькими штаммами COVID-19, возможно, недооценивается.

"Оба эти варианта в то время циркулировали в Бельгии, так что вполне вероятно, что женщина заразилась разными вариантами вируса от двух разных людей", – рассказала она.

Уточняется, что женщине было 90 лет, она не получала прививки от COVID-19. В марте ее госпитализировали в бельгийскую больницу с диагностированным коронавирусом, при этом уровень кислорода был хорошим, но через пять дней состояние ухудшилось.

В свою очередь вирусолог Лоуренс Янг заявил, что в заражении сразу двумя штаммами нет ничего удивительного. Он отметил, что необходимо провести соответствующие исследования, чтобы установить, как подобные случаи влияют на клиническое течение коронавируса и не ставят ли они под угрозу эффективность вакцинации.

Ранее инфекционист Иван Коновалов рассказал, какие пациенты с COVID-19 могут оставаться заразными долгое время. По его словам, есть люди, которых врачи называют "супер-распространителями" коронавируса, к ним относятся те, кто переносит инфекцию бессимптомно. Врач отметил, что в процентном соотношении таких людей немного, но они влияют на развитие эпидемического процесса, передавая вирус другим людям.