Врач рассказал, какие пациенты с COVID-19 могут оставаться заразными долгое время

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Есть люди, которых врачи называют "супер-распространителями" COVID-19, к ним относятся те, кто переносит инфекцию бессимптомно, рассказал доцент РНИМУ имени Н. И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов.
"Есть отдельные генетически уникальные люди, у которых иммунная система толерантна к присутствию вируса, и они выделяют его дольше, чем другие. <...> Мы таких людей называем "супер-распространителями", – приводит слова эксперта ТАСС.
Врач отметил, что в процентном соотношении таких людей немного, но они влияют на развитие эпидемического процесса, передавая вирус другим людям.
В свою очередь врач-терапевт, пульмонолог, работающий в "красной зоне" Алексей Никишенков объяснил, что все остальные пациенты, перенесшие COVID-19, перестают быть заразными для окружающих через 7–10 дней после первых симптомов.
"Выздоровевший человек перестает быть заразным, потому что вирус обычно долго в организме не находится. <...> Далее заболевание и все остальные осложнения, которые он вызовет, могут протекать уже после того, как вируса в организме не остается", – объяснил врач.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что человек, сделавший прививку от коронавируса, не распространяет инфекцию. При этом она подчеркнула, что бывают исключительные случаи.
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