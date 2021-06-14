РКН потребовал от Youtube снять ограничения на ролик о дискриминации "Cпутника V"

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Роскомнадзор потребовал снять ограничения Youtube на видеоролик депутата Госдумы Леонида Слуцкого о дискриминации российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Соответствующее письмо было направлено в администрацию Google. Об этом рассказали на сайте ведомства.

"Данный материал освещает проблемы пандемии коронавируса, вакцинации и затрагивает вопросы создания за рубежом барьеров для российской вакцины "Спутник V", – поясняется в сообщении.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что регистрация вакцины от коронавируса "Спутник V" в каждой из 66 зарубежных стран превратилась в настоящую битву.

Он также выделил несколько прорывных моментов, которые серьезно помогли в вопросе регистрации препарата. В частности, регистрация "Спутника V" в Аргентине позволила укорить одобрение в других странах Латинской Америки.