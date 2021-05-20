Испытание "Спутника V" среди детей может начаться в ближайшее время

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Исследование вакцины против коронавируса "Спутник V" среди детей может стартовать в течение нескольких недель, заявил директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, время начала испытания будет зависеть от разрешения Миндзрава РФ.

"Министерство здравоохранения постоянно пытается решить вопрос, в рамках какой регуляторики мы будем внедрять "Спутник V", проводить исследования этого препарата на детском населении. Окончательно вопрос не решен, но буквально сегодня Михаил Альбертович (Мурашко) собирал по этому вопросу совещание", – отметил Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".

Он выразил надежду, что в ближайшие несколько дней будет принято необходимое решение.

Ранее Гинцбург заявил, что подросткам старше 14 лет можно проводить вакцинацию препаратом "Спутник V".

