Советница президента Аргентины попросила не считать письмо властей о "Спутнике V" угрозой

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Письмо советника президента Аргентины Сесилии Никколини в адрес руководства РФПИ касательно поставок противокоронавирусной вакцины "Спутник V" не должно восприниматься как угроза, стороны находятся в постоянном контакте. Такое заявление Никколини сделала в эфире радиостанции Radio Con Vos.

"Я хочу подчеркнуть, что отношения и сотрудничество между двумя странами находятся сейчас на очень хорошем уровне, несмотря на трудности, с которыми они (Россия. – Прим. ред.) сталкиваются сейчас (в вопросах поставок. – Прим. ред.)", – отметила советник.

22 июля в газете La Nación вышло письмо Никколини руководству РФПИ, отравленное 7 июля. Из опубликованного текста следовало, что аргентинская сторона просит в кратчайшие сроки поставить второй компонент препарата. Там отмечалось, что в противном случае существует риск разрыва контракта.

Ранее исследование Минздрава Аргентины подтвердило высочайшую безопасность "Спутника V". Там отметили, что случаи серьезных нежелательных явлений, потребовавших госпитализацию, крайне редки (всего 0,0027% случаев).

