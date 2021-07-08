Индонезийское агентство по лекарствам положительно оценило "Спутник V"

16:28
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Индонезийское агентство по лекарственным препаратам положительно оценило российскую вакцину "Спутник V". Об этом ТАСС рассказал посол Индонезии в РФ Хосе Таварес.
"Буквально недавно Россию посещало агентство по лекарствам Индонезии. Оно проводило переговоры с институтом Гамалеи по поводу регистрации "Спутника V" на территории Индонезии. Насколько я знаю, агентство завершило свою работу в России, вернулось в Индонезию и дало позитивный отклик на вакцину "Спутник V", – сообщил он.
Таварес предположил, что в ближайшее время Индонезия может одобрить российский препарат для экстренного применения.
Ранее стало известно, что исследование Минздрава Аргентины подтвердило высочайшую безопасность "Спутника V". Случаи серьезных нежелательных явлений, потребовавших госпитализации, фиксировались лишь в 0,0027% случаев.
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