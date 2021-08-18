В Эквадоре заявили о подготовке к производству в стране российской вакцины от COVID-19

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Власти Эквадора ведут переговоры с РФ для организации производства российской вакцины от коронавируса в южноамериканской стране, заявила министр здравоохранения республики Химена Гарсон.
"Мы находимся в процессе подготовки дорожной карты. <...> Переговоры с Россией об организации производства вакцин в нашей стране продвигаются хорошо", – приводит слова Гарсон РИА Новости.
Она также сообщила, что Эквадор продолжает вести переговоры о поставках вакцины "Спутник V", но дата, по ее словам, пока не определена.
"Спутник V" зарегистрировали в Эквадоре в середине мая. Как заявлял тогда избранный президент страны Гильермо Лассо, это важно для здравоохранения и возвращения Эквадора к нормальной жизни.
В конце апреля он говорил, что направил письмо Владимиру Путину с просьбой помочь южноамериканской стране с приобретением препаратов от коронавирусной инфекции.
"Спутник V" в настоящий момент одобрен в 69 странах, в том числе в Аргентине, Мексике, ОАЭ, Иране, Тунисе, Пакистане, Венгрии, Сербии, Черногории, Сан-Марино, Узбекистане, Монголии, Казахстане, Армении, Белоруссии.
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