На Филиппинах начали прививать российской вакциной "Спутник V"

19:41
Фото: AP Photo/Andre Penner
На Филиппинах начали применять российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", рассказал руководитель филиппинского отделения Международного комитета Красного Креста Ричард Гордон. Об этом сообщает Manila Bulletin.
Отмечается, что первая партия российского препарата прибыла в страну на прошлой неделе.
Первый случай коронавируса на Филиппинах был выявлен 30 января 2020 года. К текущему моменту в стране заразились COVID-19 более 1,48 миллиона человек, свыше 1,4 миллиона вылечились, 26 тысяч – умерли.
Кроме "Спутника V", власти Филиппин одобрили экстренное применение китайской вакцины Sinopharm, индийской Bharat Biotech, американской Moderna, а также препаратов от Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и Janssen.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что европейские регуляторы не получали от разработчиков российской вакцины от коронавируса "Спутник V" необходимые данные для утверждения на европейском рынке. Собеседник пояснил, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) отложило изучение безопасности вакцины после пропуска разработчиком крайнего срока (10 июня) для предоставления данных о клинических испытаниях препарата.
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