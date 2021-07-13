В Reuters назвали причины задержки одобрения "Спутника V" в Европе

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Европейские регуляторы не получали от разработчиков российской вакцины от коронавируса "Спутник V" необходимые данные для утверждения на европейском рынке. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Собеседник пояснил, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) отложило изучение безопасности вакцины после пропуска разработчиком крайнего срока (10 июня) для предоставления данных о клинических испытаниях препарата.

Полученной ЕМА в начале июня информации оказалось недостаточно. Также разработчик "Спутника V" не предоставил необходимую информацию для оценки препарата российскими учеными. Утверждается, что специалисты не смогли документально подтвердить соответствие так называемого главного банка клеток одному из регламентов ЕС.

Европейский регулятор не считает недостаток данных критичным, однако часть недополученной информации оценивается как основная.

Источник Reuters придерживается мнения, что до конца лета препарат одобрен не будет.

Ранее в РФПИ сообщили, что ожидают одобрения ВОЗ российской противокоронавирусной вакцины "Спутник V" осенью. Сейчас реализуются все необходимые процессы, касающиеся инспекции ВОЗ.

