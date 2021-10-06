Власти ОАЭ одобрили применение "Спутника Лайт"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Объединенные Арабские Эмираты одобрили применение российского препарата "Спутник Лайт" в качестве отдельной вакцины. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"ОАЭ также одобрили "Спутник Лайт" в качестве бустерного укола", – говорится в Twitter-аккаунте вакцины.

Ранее РФПИ предложил Евросоюзу рассмотреть использование "Спутника Лайт" в качестве бустера при снижении эффективности действия вакцины Pfizer.

О необходимости введения бустерной дозы вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna людям с ослабленным иммунитетом заявили в Европейском агентстве по лекарственным средствам. Ожидается, что дополнительная доза препарата усилит защиту от вируса у части пациентов.

