Российскую вакцину "Спутник лайт" одобрили в Египте

Еще одна страна признала "Спутник лайт". Российскую вакцину одобрили в Египте. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

Отмечается, что вакцинация российским препаратом позволит быстрее сформировать популяционный иммунитет в Египте, где проживает 100 миллионов человек.

Ранее в Египте также одобрили другую российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

