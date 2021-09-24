Вакцину "Спутник Лайт" одобрили в Египте

12:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Российская однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" одобрена Управлением по лекарственным средствам Египта (Egyptian Drug Authority), сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"Вакцинация препаратом "Спутник Лайт" в Египте позволит быстрее сформировать популяционный иммунитет в самой населенной стране Ближнего Востока, где проживают более 100 миллионов человек", – приводит сообщение фонда ТАСС.
Ранее стало известно, что применение "Спутника Лайт" на своей территории одобрил Иран. До этого первая партия вакцины, а также тесты для выявления коронавирусной инфекции прибыли в Дамаск.
Кроме того, производство препарата "Спутник Лайт" началось в Армении в рамках сотрудничества РФПИ, министерства экономики Армении и фармацевтической компании Liqvor Pharmaceuticals. Первая партия препарата уже была произведена и направлена в Центр имени Гамалеи, после проведения всех необходимых тестов она станет доступна населению Армении.
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