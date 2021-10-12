В Калининградской области приостановят оказание плановой медпомощи

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Оказание плановой медицинской помощи приостановят в Калининградской области, где эпидемиологическая обстановка с COVID-19 на данный момент чрезвычайно сложная, сообщил РИА Новости министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

"Ситуация с коронавирусом остается чрезвычайно сложной. Мы работаем на пределе, задействованы все ресурсы, которые только есть. До сегодняшнего дня мы не поднимали вопрос об остановке полноценной плановой медицинской помощи, к сожалению, вынуждены прийти к этому шагу", – отметил министр.

Он уточнил, что сейчас в стационарах находятся 2 044 человека, 940 нуждаются в кислороде, из них 80 пациентов – на искусственной вентиляции легких.

"Это исторический максимум, столько людей на ИВЛ у нас не было", – сказал Кравченко.

В Калининградской области также приняли решение ввести с 16 октября QR-коды для входа в ТРЦ и любые непродовольственные магазины с залом более 300 квадратных метров. Об этом сообщил на брифинге губернатор региона Антон Алиханов.

Кроме того, для неработающих граждан старше 65 лет введен режим самоизоляции. Запрещено находиться без масок в торговых организациях, на рынках, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, вокзалах, МФЦ, почтовых отделениях, отделениях банков и медорганизациях.

В регионе приостановлена деятельность аттракционов, в том числе расположенных на территориях парков культуры и отдыха, а также работа детских развлекательных центров и игровых комнат.

В пятницу, 8 октября посещение кафе и ресторанов в Калининградской области сделали возможным только при наличии QR-кода о прививке или о перенесенном ковиде. В следующем месяце это будет касаться и спортивных организаций, организаций культуры и кинотеатров.

Обязательную вакцинацию ввели для организаций, работающих в сферах ЖКХ, управления многоквартирными домами, курьерской деятельности и доставки, туристской индустрии и частной охранной деятельности. Также она необходима для сотрудников предприятий в сфере перевозок организованных групп пассажиров, детских игровых комнат и развлекательных центров.

В регионе также должны привить до 20 ноября не менее 90% чиновников и работников организаций, подведомственных органам власти. В этот срок также организации, которые занимаются массовыми спортивными мероприятиями, а также дезинфекцией, дезинсекцией и дератизацией помещений и оборудования, должны обеспечить вакцинирование не меньше 80% от общей численности работников.

Система QR-кодов также начала действовать в Удмуртии, Хакасии, Чеченской Республике, Белгородской, Нижегородской, Архангельской и Воронежской областях. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в настоящее время система QR-кодов на культурно-развлекательные мероприятия введена в 26 регионах, на посещение мест общественного питания – в 22 регионах.

