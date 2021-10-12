Мурашко рассказал о росте заболеваемости коронавирусом в РФ за последнюю неделю

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за последнюю неделю выросла на 16%, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, сегодня количество пациентов только с новой коронавирусной инфекцией составляет 1,094 миллиона.

"Практически на каждом врачебном участке – амбулаторном, поликлиническом – сегодня наблюдается уже более 14 в среднем пациентов на амбулаторном лечении", – приводит слова руководителя Минздрава ТАСС.

Мурашко подчеркнул, что ситуация с коронавирусом вызывает особую тревогу в регионах Приволжья, особенно в Оренбургской области, Башкирии и Татарстане.

Темпы вакцинации от COVID-19 быстрее всего растут в Брянской, Ивановской и Липецкой областях, Татарстане, Чечне, Чувашии и Севастополе.

За последние сутки в России подтвердили 28 190 новых случаев коронавируса. На Москву приходится 4 699 из них, на Санкт-Петербург – 2 158, на Московскую область – 1 804. Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Сахалинской области – 0,12%, Республике Алтай – 0,16%, Магаданской области – 0,17%.

От последствий COVID-19 за прошедшие 24 часа скончались 973 человека, выздоровели – 20 706 пациентов. Всего за время пандемии коронавирусной инфекцией переболели 6 894 285 жителей страны.

