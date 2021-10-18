В Калужской области ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет и медиков

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В Калужской области из-за ситуации с распространением коронавируса ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, сообщает RT со ссылкой на региональное правительство.

"Не менее 80% сотрудников коллективов сферы образования, культуры, промышленности, услуг, с учетом переболевших за последние шесть месяцев, должны быть привиты", – говорится в сообщении.

Ранее обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан ввели в Иркутской области. В их числе жители старше 60 лет.

Также в Свердловской области расширили перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19. К гражданам, которые должны обязательно сделать прививку от ковида, добавились работники здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, работники многофункциональных центров, а также ряд других жителей данного региона.