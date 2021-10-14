Врач рассказал, сколько непривитых людей смогут избежать заражения COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что сегодня коронавирус поражает все группы людей, поэтому важно вакцинироваться.
"Сейчас вирус поражает всех. Будет всего 1–2% населения, которые смогут избежать заражения", – сказал он РИА Новости.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что система здравоохранения России испытывает высочайшую нагрузку из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, в настоящее время свыше 1 миллиона 100 тысяч пациентов находятся на лечении.
До этого главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил о стремительном наполнении палат пациентами с коронавирусом и увеличении количества больных в реанимациях.
Он выразил мнение, что осенний подъем заболеваемости коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями связан с началом учебного года и окончанием периода отпусков, а также с низкими темпами вакцинации.
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