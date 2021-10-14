Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:19

Вакцинацию от коронавируса прошли 42% россиян старше 65 лет

медицина общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В России на сегодняшний день вакцинацию от коронавируса прошли 42% граждан старше 65 лет, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, добавив, что этого недостаточно. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в стране продолжится рост числа случаев заражения COVID-19, если не принять меры.

"Если сейчас мы не примем общих мер по ограничению в том числе тех социальных коммуникаций, которые ведут к росту заболеваемости, ограничительных мероприятий, мер по вакцинации, мы рискуем продолжить рост", – сказал Мурашко.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что полный цикл вакцинации прошли 43 миллиона россиян, что составляет около трети населения России. Он подчеркнул, что в настоящее время прививка является наиболее эффективным способом обезопасить себя и близких от COVID-19.

В свою очередь, врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что нынешняя волна коронавируса в России является самой тяжелой с начала пандемии. По словам медика, сейчас необходимо, чтобы у граждан с помощью вакцинации или естественным путем сформировался иммунитет, поскольку другого решения проблемы не существует.

Оперштаб призвал пожилых москвичей не отказываться от вакцинации от COVID-19

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать