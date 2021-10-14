Вакцинацию от коронавируса прошли 42% россиян старше 65 лет

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В России на сегодняшний день вакцинацию от коронавируса прошли 42% граждан старше 65 лет, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, добавив, что этого недостаточно. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в стране продолжится рост числа случаев заражения COVID-19, если не принять меры.

"Если сейчас мы не примем общих мер по ограничению в том числе тех социальных коммуникаций, которые ведут к росту заболеваемости, ограничительных мероприятий, мер по вакцинации, мы рискуем продолжить рост", – сказал Мурашко.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что полный цикл вакцинации прошли 43 миллиона россиян, что составляет около трети населения России. Он подчеркнул, что в настоящее время прививка является наиболее эффективным способом обезопасить себя и близких от COVID-19.

В свою очередь, врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что нынешняя волна коронавируса в России является самой тяжелой с начала пандемии. По словам медика, сейчас необходимо, чтобы у граждан с помощью вакцинации или естественным путем сформировался иммунитет, поскольку другого решения проблемы не существует.