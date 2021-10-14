Вакцинацию от коронавируса прошли 42% россиян старше 65 лет

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В России на сегодняшний день вакцинацию от коронавируса прошли 42% граждан старше 65 лет, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, добавив, что этого недостаточно. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в стране продолжится рост числа случаев заражения COVID-19, если не принять меры.
"Если сейчас мы не примем общих мер по ограничению в том числе тех социальных коммуникаций, которые ведут к росту заболеваемости, ограничительных мероприятий, мер по вакцинации, мы рискуем продолжить рост", – сказал Мурашко.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что полный цикл вакцинации прошли 43 миллиона россиян, что составляет около трети населения России. Он подчеркнул, что в настоящее время прививка является наиболее эффективным способом обезопасить себя и близких от COVID-19.
В свою очередь, врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что нынешняя волна коронавируса в России является самой тяжелой с начала пандемии. По словам медика, сейчас необходимо, чтобы у граждан с помощью вакцинации или естественным путем сформировался иммунитет, поскольку другого решения проблемы не существует.
Оперштаб призвал пожилых москвичей не отказываться от вакцинации от COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: