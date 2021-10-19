В Крыму ввели обязательную вакцинацию для работников некоторых сфер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Крыму ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан. Соответствующее постановление подписал врио главного санитарного врача по республике Дмитрий Крутиков.

Специалист отметил, что в Крыму еженедельно и ежесуточно отмечаются темпы прироста заболеваемости на 20–25%. Половина зараженных – люди работоспособного возраста. За последний месяц количество заболевших в разных возрастных группах увеличилось в более чем 2 раза.

Крутиков подчеркнул, что чаще всего болеют медработники, сотрудники сферы образования, торговли, общественного питания и других.

В связи с этим в регионе вводят обязательную вакцинацию для работников образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, торговли, общественного питания. Прививку необходимо сделать сотрудникам, работающим в сфере предоставления услуг по временному проживанию, транспорта общего пользования (в том числе такси), бытовых услуг, салонов красоты, саун, фитнес-центров, бассейнов, почтовых отделений, МФЦ, сферы ЖКХ и энергетики, культурных и выставочных мероприятий, театров, кинотеатров.

Под обязательную вакцинацию подпадают государственные и муниципальные служащие, работники органов власти.

До 15 ноября необходимо привить 80% сотрудников от численности штата. Вторую прививку нужно поставить до 20 декабря.

Ранее перечень сфер, работники которых должны привиться от COVID-19, расширили на Камчатке. Обязательная вакцинация вводится для работающих в пищевой промышленности, в сфере физической культуры и спорта, строительства, на промышленных предприятиях.

