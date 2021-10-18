В Омске ввели QR-коды для посещения музеев и кинотеатров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала ноября в кинотеатры, музеи и концертные залы Омска посетителей будут впускать только при предъявлении QR-кода о вакцинации. Об этом сообщил губернатор Александр Бурков, пишет РИА Новости.

Бурков добавил, что при ухудшении ситуации система QR-кодов будет введена еще в торговых центрах, предприятиях общепита и в общественном транспорте.

До этого омские власти запретили проведение массовых мероприятий в регионе до конца октября. Несколько классов в школах и три факультета в одном из вузов перевели на дистанционное обучение. Также введены ограничения на заполняемость спортзалов, фитнес-центров, бассейнов и кинотеатров – не более чем на 50%.

Ранее сообщалось, что система QR-кодов вводится в Приморье. С 15 ноября жители края при посещении кафе, фитнес-клубов, учреждений культуры должны предъявить QR-код либо справку о вакцинации

