Опрос показал, что увольнения на испытательном сроке чаще происходят по желанию работника

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Увольнения на испытательном сроке чаще всего происходят по желанию работника, об этом сообщает RT со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы SuperJob.

Так, по собственному желанию увольнялся каждый четвертый россиянин (24%). Причиной является несоответствие условий обещанным во время собеседования.

По воле работодателя во время испытательного срока увольнялись 7% опрошенных. Большинство россиян (61%) не сталкивались с расторжением договора в первые месяцы работы. Еще 7% признались, что никогда не работали с испытательным сроком.

В исследовании приняли участие 1 600 человек, имеющих опыт трудоустройства, и более 1 000 менеджеров по подбору персонала из всех регионов России.

Ранее сообщалось, что лишь 8% россиян доверили бы свою биометрию работодателю, еще 38% опрошенных не согласились бы на передачу биометрических данных ни при каких условиях.

