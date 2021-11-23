Спрос на онлайн-корпоративы в Москве вырос втрое по сравнению с прошлым годом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Спрос на проведение новогодних корпоративов в онлайн-формате в этом году вырос в столице втрое по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на члена совета Национальной Ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) Сергея Князева.

Он рассказал, что ивентеры страны освоили проведение хороших массовых праздников онлайн, используя площадки вроде Zoom.

"Это, конечно, совсем не те эмоции, когда сотрудники собираются вместе на одной площадке, но это компромисс, и таких праздников в Москве втрое больше, чем год назад" – сказал он.

Князев добавил, что в целом число заказов на проведение корпоративов в этом году увеличилось, однако из-за коронавируса многие компании отозвали свои заявки или перевели их в онлайн-формат.

Ранее сообщалось, что для успешного онлайн-корпоратива необходимо выбрать подходящий формат и определить цель встречи. По словам экспертов, непринужденную и веселую атмосферу помогут создать командные игры и флешмобы. Под онлайн-формат можно адаптировать игры "Крокодил", "Имаджинариум" или "Угадай мелодию".

Специалисты также считают, что на онлайн-корпоратив можно пригласить профессионала из какой-то сферы. Например, повара или преподавателя живописи. На удаленной работе снижается физическая активность, поэтому эксперты советуют организовать групповые занятия с профессиональным тренером.

Важным пунктом в организации корпоратива является выбор площадки. Важно учитывать максимальную продолжительность встреч, количество гостей и наличие фильтров, масок.