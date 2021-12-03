Новогодние утренники и спектакли в школах и детсадах Москвы пройдут без родителей

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Новогодние утренники и спектакли в школах и детсадах Москвы в этом году пройдут без родителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.
Родители смогут посмотреть видеозапись мероприятия. В ином случае будет предусмотрена возможность проведения онлайн-трансляции.
В ведомстве подчеркнули, что причина такого решения – распространение коронавируса. Перед каждым учреждением в таких условиях стоит задача обеспечить безопасность детей.
"Поэтому утренники, спектакли, а также театрализованные постановки для учащихся и воспитанников дошкольных групп организуют без присутствия родителей", – подчеркнули в пресс-службе.
Ранее стало известно, что новогодняя елка в Государственном Кремлевском дворце состоится без зрителей из-за коронавируса. Телеканал "Карусель" организует онлайн-трансляцию мероприятия.
Сюжет будет посвящен книгам и гаджетам. Кремлевская елка будет организована с использованием спецэффектов и графики. В частности, будут воссозданы интерьеры Политехнического музея в 3D. Мероприятие назовут "Пятое время года, или кто придумал Новый год".
Во время мероприятия дети совершат путешествие в Италию эпохи Возрождения, петровскую Россию. Грядущая Кремлевская елка будет посвящена связи традиций и инноваций.
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