Новогодние утренники и спектакли в школах и детсадах Москвы пройдут без родителей

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Новогодние утренники и спектакли в школах и детсадах Москвы в этом году пройдут без родителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

Родители смогут посмотреть видеозапись мероприятия. В ином случае будет предусмотрена возможность проведения онлайн-трансляции.

В ведомстве подчеркнули, что причина такого решения – распространение коронавируса. Перед каждым учреждением в таких условиях стоит задача обеспечить безопасность детей.

"Поэтому утренники, спектакли, а также театрализованные постановки для учащихся и воспитанников дошкольных групп организуют без присутствия родителей", – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее стало известно, что новогодняя елка в Государственном Кремлевском дворце состоится без зрителей из-за коронавируса. Телеканал "Карусель" организует онлайн-трансляцию мероприятия.

Сюжет будет посвящен книгам и гаджетам. Кремлевская елка будет организована с использованием спецэффектов и графики. В частности, будут воссозданы интерьеры Политехнического музея в 3D. Мероприятие назовут "Пятое время года, или кто придумал Новый год".

Во время мероприятия дети совершат путешествие в Италию эпохи Возрождения, петровскую Россию. Грядущая Кремлевская елка будет посвящена связи традиций и инноваций.

