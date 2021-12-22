Вирусолог назвал версию об искусственном происхождении "Омикрона" конспирологией

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Версия об искусственном происхождении "Омикрон"-штамма коронавируса – конспирология. Об этом заявил директор Центра передового опыта Глобальной вирусологической сети Константин Чумаков в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам, эта теория никому не помогает. Чумаков отметил, что в структуре "южноафриканского" штамма нет ничего необычного.

Эксперт пояснил, что "Омикрон" появился от человека со СПИДом. А количество мутаций объясняется тем, что зараженный не имел иммунной системы.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников составил прогноз по коронавирусу на 2022 год. По его словам, в России волны коронавируса вероятны в феврале – апреле и июле – сентябре. Ожидается, что максимальное число заболевших будет варьироваться в пределах 50–80 тысяч человек.

