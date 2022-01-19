Ученые объяснили, как определить риск преждевременной смерти по глазам

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Китайские ученые установили, что риск преждевременной смерти может зависеть от большой разницы между возрастом человека и биологическим возрастом сетчатки его глаз. Об этом сообщается в журнале British Journal of Ophthalmology.

Специалисты Центра глазных исследований, расположенного в Австралии, с 2006 года изучили более 80 тысяч изображений глазного дна почти 47 тысяч человек. За основу была взята возрастная группа от 40 до 69 лет.

Ученым удалось выяснить, что годовая разница в возрасте сетчатки и человека (в большую сторону) указывала на 2–3-процентный рост вероятности смерти по любой причине в последующие 11 лет.

За время проведения исследования скончались порядка 5% участников. Из них подавляющее большинство (55%) умерли вследствие онкологических заболеваний. Еще в 17% случаев причиной смерти стали сердечно-сосудистые заболевания.

Ранее группа ученых из Канады и Ирана провела исследование, которое показало роль жировых отложений в повышении риска преждевременной смерти.