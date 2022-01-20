Офтальмологи предупредили об эпидемии близорукости

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Офтальмологи из Королевского колледжа Лондона и ряда иных британских исследовательских центров рассказали о росте числа случаев близорукости. Об этом сообщает журнал PLOS ONE.
В рамках исследования были проанализированы данные 107,5 тысячи британцев. Ученые пришли к выводу, что родившиеся в 1960-х годах страдали от близорукости на 10% чаще тех, кто родился на 30 лет раньше (12,6% – в детстве, еще 7,4% – в дальнейшей жизни).
Тенденция сохранилась и в следующих поколениях. У рожденных в 1965–1970 годы показатели близорукости возросли до 15,6 и 13,6% соответственно.
Специалисты пояснили, что рост близорукости вызван сразу несколькими факторами. В частности, изменился детский рацион питания, методики воспитания, в том числе чаще стали использоваться электронные устройства с экранами.
По мнению авторов работы, рост числа случаев близорукости вероятен и в других странах, не только в Великобритании. В дальнейшем эксперты планируют оценить, какие из факторов особенно увеличивают риск развития заболевания.
Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ранее назвал, каким правилам надо следовать, чтобы сохранить зрение. Требуется регулярно посещать офтальмолога, носить защитные очки во время работы или уборки, а также реже смотреть телевизор и работать за компьютером.
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