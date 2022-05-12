Офтальмолог рассказала, кому нельзя носить контактные линзы

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Людям с искривленной роговицей нельзя носить контактные линзы, поскольку те не смогут принять правильное положение. Об этом в беседе с Ura.ru рассказала эксперт комитета Госдумы по охране здоровья, врач-офтальмолог Татьяна Шилова.

"Есть заболевания, при которых контактные линзы невозможны или дают неправильную посадку, то есть положение линзы на глазной поверхности неправильное в силу того, что роговица кривой формы", – сказала специалист, приведя в пример кератоконус.

Также Шилова обратила внимание на ограниченные возможности линз в коррекции зрения. По ее словам, не все случаи астигматизма можно исправить с их помощью, поскольку производители обычно выпускают линзы с какими-то базовыми оптическими характеристиками. Кроме того, линзы могут оказаться неэффективными при возрастной дальнозоркости: пожилым людям может быть сложно к ним адаптироваться, да и не всегда они способны достаточно скорректировать зрение, заключила офтальмолог.

Ранее Шилова рекомендовала носить солнцезащитные очки в пасмурную погоду из-за ультрафиолетового излучения, которое присутствует даже когда солнца нет. При этом очки должны быть со специальным защитным покрытием уровня не ниже UV 400.

