Офтальмолог рассказал, кому противопоказано носить контактные линзы

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Врач-офтальмолог Вячеслав Куренков рассказал, кому противопоказано носить контактные линзы, сообщает News.ru.

Он подчеркнул, что сперва нужно пройти обследование, в частности посмотреть работу секреторного аппарата глаза, то есть его увлажнения. Куренков отметил, что линзы нельзя носить людям, у которых есть глазные заболевания или были какие-либо травмы.

"Если у пациента была травма, особенно роговицы, то в таком состоянии нельзя подобрать линзу, потому что там будут ограничения. Хотя в некоторых случаях назначаются специальные склеральные контактные линзы, которые помогают корригировать, если есть какие-то проблемы травматического характера с роговицей", – пояснил эксперт.

Врач добавил, что противопоказаниями для ношения линз являются воспалительные заболевания глаз, которые могут быть временными или постоянными.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал о необходимости защищать глаза во время загара. Эксперт отметил, что даже короткое по времени воздействие яркого солнца способно повредить орган зрения. При этом важно понимать, что ультрафиолет проникает сквозь кожу, поэтому в защите нуждаются даже закрытые глаза.

