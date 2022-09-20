Эксперт рассказал о процессах, способных изменить цвет глаз

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Возраст может оказать влияние на цвет радужки глаза, это связано с обеднением пигментации, заявил офтальмолог Вячеслав Куренков.

"Тут надо понимать, что когда человек рождается, он уже имеет цвет радужки глаза, который поменяется в течении нескольких месяцев. Также меняется цвет радужки глаза и с возрастом. Например, в преклонном возрасте она имеет свойство банально выцветать. Это обусловлено обеднением пигментации", – сообщил он в беседе с News.ru.

По словам специалиста, карий цвет глаз является проявлением высокого показателя пигментов, а серо-голубой говорит о его недостатке. Кроме того, радужка может выцветать.

Также цвет глаз зависит от конституционных особенностей человека и его генетической предрасположенности, добавил Куренков.

Ранее сообщалось, что голубой стал наиболее популярным цветом линз среди россиян. По данным аналитиков "Сбер Еаптеки", 35% от всей категории цветных линз приходились именно на голубой цвет, 28% – на зеленый, 22% – на серый, на карий и фиолетовый – 13 и 8% соответственно.

В целом рост продаж в категории цветных контактных линз составил 21%.

