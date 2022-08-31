Врач рассказала про мифы о зрении

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Для нормального функционирования сетчатки глаза нет необходимости в больших количествах есть чернику и морковь, заявила офтальмолог высшей категории "Открытой клиники" Евгения Филиных.

"Есть БАДы, которые необходимы для нормального функционирования сетчатки глаза – их можно использовать как добавку к пище, и этого будет достаточно. Необязательно в больших количествах употреблять морковь и чернику", – отметила она "Московскому комсомольцу".

При этом специалист отметила важность сбалансированного питания не только для глаз, но и для всего организма.

Филиных рекомендовала соблюдать зрительный режим, режим работы с компьютером, а также делать зрительную гимнастику.

Ранее офтальмолог НМИЦ здоровья детей Минздрава России Марина Петрачкова рассказала о пользе регулярных уличных прогулок для детского зрения.

По оценкам экспертов, это действие снижает риск развития близорукости примерно на 20%.

Специалист напомнила, что прогулки также помогают тренировать мышцы глаз за счет смены рельефа местности и перспективы.

