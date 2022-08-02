Офтальмолог рассказала о пользе регулярных уличных прогулок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Офтальмолог НМИЦ здоровья детей Минздрава России Марина Петрачкова рассказала о пользе регулярных уличных прогулок для детского зрения. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По оценкам экспертов, это действие снижает риск развития близорукости примерно на 20%.

"Для нашего зрения полезен естественный свет, который способствует выработке дофамина, а этот гормон в свою очередь, по многочисленным научным исследованиям, препятствует прогрессированию близорукости", – объяснила Петрачкова.

Специалист напомнила, что прогулки также помогают тренировать мышцы глаз за счет смены рельефа местности и перспективы.

Отдельно Петрачкова указала на важность разгрузки зрения после учебного года. Она посоветовала реже позволять детям пользоваться электронными гаджетами в летний период.

Ранее врач-офтальмолог Мария Левина рассказала, о чем следует задуматься при выборе солнцезащитных очков. Следует выбирать пару со 100-процентной блокировкой ультрафиолета, а именно с обозначением UV400.

