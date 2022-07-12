Цвет глаз поможет определить риск развития злокачественного заболевания – эксперт

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Врач-офтальмолог Татьяна Шилова в материале URA.RU рассказала о том, как цвет глаз может предупредить о вероятности развития различных заболеваний. По словам доктора медицинских наук, наиболее подвержены риску люди с карими и голубыми глазами.

Врач уточнила, что обладатели подобного цвета склонны к развитию глаукомы – заболеванию, которое характерно для жителей теплых регионов страны. Процесс происходит из-за "застоя" ультрафиолетовых лучей, задерживающихся меланином.

Иначе можно обозначить причину образования злокачественных опухолей у людей с голубым цветом глаз или жителей северного региона. Заболевание развивается из-за меньшей защищенности глаз от солнца.

Радужки разных цветов – гетерохромия, – по словам эксперта, также могут стать причиной обследования у специалиста. Чаще всего, если особенность приобретенная, это может быть реакцией на травму глаза или прием некоторых препаратов.

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