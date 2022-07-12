Врач раскрыла полезные свойства корицы

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Врач-диетолог, врач-терапевт "СМ-Клиники" Елена Тихомирова рассказала о полезных свойствах корицы. Об этом сообщает газета "Известия".

"Основная польза корицы заключена в флавоноидных соединениях, которые обладают противовоспалительной активностью", – пояснила она.

Тихомирова уточнила, что корица усиливает синтез оксида азота в тканях, защищая организм от свободно радикального окисления. Также корица оказывает благоприятное действие на сосуды, улучшает текучесть крови, защищает от образования тромбов, а также уменьшает старение клеток.

Ранее главный диетолог московского Депздрава Антонина Стародубова рассказала, что 15–25 граммов горького и темного шоколада в день принесут пользу для сердца и сосудов.

Специалист отметила, что наиболее полезными считаются сорта шоколада с высоким содержанием какао-бобов – не менее 70%, а также с относительно невысоким содержанием сахара – не более 25%. Употреблять такой шоколад лучше в первой половине дня, когда наиболее высока физическая активность, подчеркнула диетолог, так как этот продукт обладает высокой калорийностью.

