В Роскачестве рассказали, как выбрать вино до 500 рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Роскачестве рассказали, как выбрать вино в магазине в ценовом сегменте от 300 до 500 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию.
Так, при выборе вина в первую очередь нужно обращать внимание на цвет напитка и год урожая – недорогие вина не должны быть старше трех лет.
"Для хранения подходят вина, выдержанные в бочках, которые, как правило, далеко недешевы (точно дороже 500 рублей за бутылку). Если вину 3–5 лет, а оно еще не продалось за небольшие деньги, значит, в лучшем случае оно будет уставшим – неярким и не очень вкусным. А в худшем случае больше похожим на уксус, чем на вино", – говорится в сообщении.
Эксперты также подчеркивают, что белые и розовые вина в прозрачном стекле больше подвержены воздействию солнечных лучей и быстрее теряют свой вкус. Белое вино не должно быть похожим по цвету на пиво или растительное масло. А розовое вино, как отмечают специалисты, должно быть именно розовым, а не рыжим или кирпичным.
Покупателям нужно обратить внимание и на пыль на бутылках. По словам экспертов, на полке обычного магазина помещается около 5–6 бутылок. Так, если бутылка, которая ближе всего стоит к покупателю, вся в пыли – это признак того, что это вино покупают реже чем раз в неделю. Это говорит о том, что с этим напитком может быть что-то не так.
Ранее главный внештатный психиатр – нарколог Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн рассказал, что в жару лучше употреблять белое сухое вино, разбавив его водой и добавив лимон.
Он отметил, что алкоголь наносит вред организму, оказывает дополнительную нагрузку на печень и сердечно-сосудистую систему. При этом белое сухое вино с лимоном в жару может утолить жажду, восполнить водный и солевой балансы.
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