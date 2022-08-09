Эксперты назвали самые популярные цвета контактных линз

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Голубой стал наиболее популярным цветом линз среди россиян, сообщает Life.ru.
По данным аналитиков "Сбер Еаптеки", 35% от всей категории цветных линз приходились именно на голубой цвет, 28% – на зеленый, 22% – на серый, на карий и фиолетовый – 13 и 8% соответственно. В целом рост продаж в категории цветных контактных линз составил 21%.
Директор по маркетингу и продажам компании Наталья Паршикова отметила, что к осени жители РФ начинают более активно заботиться о своем зрении.
Так, доля заказов, в которые входили увлажняющие капли для глаз и линз, составила 54%. В 28% заказов присутствовали растворы для линз, в 18% – контактные линзы.
"Самыми популярными у россиян стали многоразовые линзы, которые можно носить до двух недель, – за год их продажи выросли в пять раз. Наиболее востребованными они оказались в Самаре и Воронеже – 75 и 74% в категории от всех покупок в городе соответственно", – подчеркнула Паршикова.
Кроме того, зафиксирован рост продаж линз на месяц – за год их стали покупать чаще в 1,6 раза (+55%). Причем на Москву пришелся 41% доли данной категории товаров. В то время как жители Санкт-Петербурга отдают предпочтение однодневным линзам, там их доля равна 34%. При этом сама подкатегория выросла за год на 22%.
Ранее врач-офтальмолог Вячеслав Куренков рассказал, кому противопоказано носить контактные линзы.
Он подчеркнул, что сперва нужно пройти обследование, в частности посмотреть работу секреторного аппарата глаза, то есть его увлажнения. Куренков отметил, что линзы нельзя носить людям, у которых есть глазные заболевания или были какие-либо травмы.
В России начали дорожать очки и контактные линзы
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