Россиянам рассказали, как защитить свое зрение

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По данным Минздрава РФ, порядка 25–30% выпускников школ страдают близорукостью. С каждым годом число учащихся с миопией (близорукость. – Прим. ред.) увеличивается. Рост проблем со зрением у россиян происходит уже давно, сообщает сайт "Комсомольской правды". Эксперты рассказали, из-за чего они возникают и как с ними бороться.

Развитию близорукости способствует достаточно большое число факторов. Например, зрение может ухудшаться из-за частого чтения, сосредоточенности на небольших близких объектах. Некоторые проводят время за книгой при плохом искусственном свете, что тоже сильно влияет на глаза.

Малоподвижный образ жизни, чрезмерное увлечение гаджетами и телевизором – все это факторы развития близорукости. Кроме того, на детей часто влияет и сама система образования, заставляющая проводить школьников в классах долгое время без смены деятельности.

Миопия является общемировой проблемой. В США порядка 40% всего взрослого населения испытывают проблемы со зрением. В Южной Корее, Тайване и Китае распространенность близорукости составляет от 84 до 97%.

По словам экспертов, защищать зрение следует с юного возраста. В Сингапуре, например, для детей увеличили время пребывания на свежем воздухе. Для учеников начальных классов отменили экзамены, чтобы воспитанники не проводили слишком много часов за домашней работой.

Помимо этого, Всемирная организация здравоохранения рекомендует детям в возрасте до двух лет вообще не взаимодействовать с теми или иными гаджетами. А ребятам от двух до четырех лет следует проводить за планшетами или телевизорами не более одного часа в сутки.

Ранее офтальмолог Вячеслав Куренков рассказал, что возраст может оказать влияние на цвет радужки глаза, это связано с обеднением пигментации. По словам специалиста, карий цвет глаз является проявлением высокого показателя пигментов, а серо-голубой говорит о его недостатке. Кроме того, радужка может выцветать.

"Доктор 24": мифы о зрении

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