Пассажирский самолет развалился на части при посадке в Индии

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Самолет Air India Express выкатился за пределы взлетной полосы в Индии, сообщает агентство АНИ в своем аккаунте в Twitter.

Инцидент произошел в городе Кожикоде штата Керала. Сообщается, что кабина пилотов и передняя часть самолета полностью разрушены. Воздушное судно развалилось на две части. На взлетно-посадочной полосе и за ее пределами разбросаны обломки самолета.

По данным телеканала NDTV, на борту находились 180 человек. Сообщается, что произошла жесткая посадка.

Согласно данным Reuter, в результате инцидента пострадали 35 человек. По предварительным данным, двое погибли.

По данным ТАСС, происшествие унесло жизни трех человек, еще 45 пострадали.

Ранее вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Республике Алтай. Инцидент произошел на горе Белуха. Информации о пострадавших не поступало.