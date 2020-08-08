Найдены черные ящики разбившегося самолета в Индии

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В ходе разбора обломков разбившегося в Индии самолета Boeing 737 спасатели обнаружили бортовые самописцы. Об этом сообщает издание "Hindustan Times" со ссылкой на Агентство по расследованию авиационных происшествий.

Известно, что теперь запись разговора пилотов и цифровой регистратор полетных данных отправят в Дели для дальнейшего изучения.

Накануне пассажирский самолет развалился на части при жесткой посадке в Индии. Кабина пилотов и передняя часть самолета полностью разрушены. На борту судна находились 180 человек.

Число погибших в результате жесткой посадки самолета авиакомпании Air India Express в индийском городе Кожикоде выросло до 20 человек. Среди них командир авиалайнера и пилот. Более 140 пассажиров получили травмы, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.