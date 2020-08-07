Россиян не было на борту разбившегося в Индии самолета

21:05
Фото: телеграм-канал "РУ ЧП"
Россиян среди пассажиров совершившего жесткую посадку в индийском Керале самолета не было, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Ченнаи.
В генконсульстве напомнили, что в связи с пандемией коронавируса Индия остается закрытой для граждан России. Кроме того, в списке пассажиров нет номеров российских паспортов.
При жесткой посадке самолета Air India в индийском городе Кожикоде погибли не менее 16 человек, более 120 пострадали.
Министерство авиации Индии сообщило, что на борту самолета было 174 пассажира, в том числе 10 детей. Экипаж судна состоял из семи человек.
В результате крушения кабина пилотов и передняя часть самолета полностью разрушены. Воздушное судно развалилось на две части. На взлетно-посадочной полосе и за ее пределами разбросаны обломки.
Пассажирский самолет развалился на части при посадке в Индии
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