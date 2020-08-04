Транспортная прокуратура начала проверку после инцидента с мотодельтапланом в Подмосковье

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Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с жесткой посадкой мотодельтаплана в Московской области. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Проведение проверки поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте", – рассказала старший помощник Московского межрегионального транспортного прокурора Екатерина Короткова.

Она отметила, что будет рассмотрено наличие оснований для принятия мер прокурорского реагирования.

Жесткая посадка двухместного частного мотодельтаплана произошла днем во вторник, 4 августа, в Можайском городском округе Московской области.

Летательный аппарат упал в районе 97-го километра трассы М1. В результате произошедшего скончались оба пилота.

Согласно данным источника ТАСС в экстренных службах Подмосковья, разбившийся мотодельтаплан принадлежал Московской областной противопожарно-спасательной службе.

Также 4 августа жесткую посадку совершил вертолет Robinson в Республике Алтай. Информации о пострадавших не поступало.