Транспортная прокуратура начала проверку после инцидента с мотодельтапланом в Подмосковье

16:06
Фото: телеграм-канал "112"
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с жесткой посадкой мотодельтаплана в Московской области. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Проведение проверки поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте", – рассказала старший помощник Московского межрегионального транспортного прокурора Екатерина Короткова.
Она отметила, что будет рассмотрено наличие оснований для принятия мер прокурорского реагирования.
Жесткая посадка двухместного частного мотодельтаплана произошла днем во вторник, 4 августа, в Можайском городском округе Московской области.
Летательный аппарат упал в районе 97-го километра трассы М1. В результате произошедшего скончались оба пилота.
Согласно данным источника ТАСС в экстренных службах Подмосковья, разбившийся мотодельтаплан принадлежал Московской областной противопожарно-спасательной службе.
Также 4 августа жесткую посадку совершил вертолет Robinson в Республике Алтай. Информации о пострадавших не поступало.
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