Фото: телеграм-канал Mash

Второй пилот рухнувшего в Подмосковье мотодельтаплана скончался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС РФ.

"Пострадавший при крушении мотодельтаплана скончался", – сказали в главке.

Частный мотодельтаплан разбился в районе 97-го километра трассы M1 в Подмосковье. Изначально сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Причины инцидента выясняются.

Ранее дельтаплан совершил жесткую посадку под Нижним Новгородом. В результате происшествия в городе Городец пострадали два человека. Они были госпитализированы.

