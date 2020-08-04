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Второй пилот рухнувшего в Подмосковье мотодельтаплана скончался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС РФ.
"Пострадавший при крушении мотодельтаплана скончался", – сказали в главке.
Частный мотодельтаплан разбился в районе 97-го километра трассы M1 в Подмосковье. Изначально сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Причины инцидента выясняются.
Ранее дельтаплан совершил жесткую посадку под Нижним Новгородом. В результате происшествия в городе Городец пострадали два человека. Они были госпитализированы.