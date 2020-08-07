Число жертв жесткой посадки самолета Air India возросло до 20 – СМИ

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Число погибших в результате жесткой посадки самолета авиакомпании Air India Express в индийском городе Кожикоде выросло до 20 человек, сообщает газета Hindustan Times.

По данным издания, среди погибших командир авиалайнера и пилот. Более 140 пассажиров получили травмы, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Самолет, возвращавший из Дубая граждан Индии, заходил на посадку дважды. Это происходило во время ливня. На борту находились 184 человека (включая 10 младенцев) и экипаж самолета из шести человек.

В результате крушения кабина пилотов и передняя часть самолета полностью разрушены. Воздушное судно развалилось на две части. На взлетно-посадочной полосе и за ее пределами разбросаны обломки.

По данным генконсульства РФ в Ченнаи, россиян среди пассажиров самолета не было. Там напомнили, что в связи с пандемией коронавируса Индия остается закрытой для граждан России.