Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

20:27

В доме на востоке Москвы обвалился потолок

происшествия

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

В жилом доме на востоке столицы обвалился потолок. Жителям квартиры и соседям предложили пожить в гостинице, сообщает РИА Новости со ссылкой на префектуру Восточного административного округа столицы.

"Сотрудники управы района Измайлово и представители управляющей компании РЭУ 24 сейчас находятся на месте происшествия. На время ремонта жителям квартиры предложили пожить в гостинице, но они предпочли остаться у родственников", – рассказали в префектуре.

Кроме того, переждать ремонт в гостинице предложили и жителям соседних квартир для их безопасности. Работы по восстановлению будут проводиться за счет управляющей компании. Причины обвала выясняются.

Ранее правоохранительные органы инициировали доследственную проверку по факту обрушения потолка в квартире жилого дома в центре столицы.

Как рассказала старший помощник главы ГСУ Следственного комитета России по городу Юлия Иванова, инцидент произошел в Печатниковом переулке.

СК начал проверку после обрушения потолка в московской квартире

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать