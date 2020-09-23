В доме на востоке Москвы обвалился потолок

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

В жилом доме на востоке столицы обвалился потолок. Жителям квартиры и соседям предложили пожить в гостинице, сообщает РИА Новости со ссылкой на префектуру Восточного административного округа столицы.

"Сотрудники управы района Измайлово и представители управляющей компании РЭУ 24 сейчас находятся на месте происшествия. На время ремонта жителям квартиры предложили пожить в гостинице, но они предпочли остаться у родственников", – рассказали в префектуре.



Кроме того, переждать ремонт в гостинице предложили и жителям соседних квартир для их безопасности. Работы по восстановлению будут проводиться за счет управляющей компании. Причины обвала выясняются.

Ранее правоохранительные органы инициировали доследственную проверку по факту обрушения потолка в квартире жилого дома в центре столицы.

Как рассказала старший помощник главы ГСУ Следственного комитета России по городу Юлия Иванова, инцидент произошел в Печатниковом переулке.