В доме на востоке Москвы обвалился потолок

20:27
Фото: телеграм-канал "Московские новости"
В жилом доме на востоке столицы обвалился потолок. Жителям квартиры и соседям предложили пожить в гостинице, сообщает РИА Новости со ссылкой на префектуру Восточного административного округа столицы.
"Сотрудники управы района Измайлово и представители управляющей компании РЭУ 24 сейчас находятся на месте происшествия. На время ремонта жителям квартиры предложили пожить в гостинице, но они предпочли остаться у родственников", – рассказали в префектуре.
Кроме того, переждать ремонт в гостинице предложили и жителям соседних квартир для их безопасности. Работы по восстановлению будут проводиться за счет управляющей компании. Причины обвала выясняются.
Ранее правоохранительные органы инициировали доследственную проверку по факту обрушения потолка в квартире жилого дома в центре столицы.
Как рассказала старший помощник главы ГСУ Следственного комитета России по городу Юлия Иванова, инцидент произошел в Печатниковом переулке.
СК начал проверку после обрушения потолка в московской квартире
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