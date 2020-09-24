Второе дисциплинарное дело возбудили против адвоката Добровинского

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Второе дисциплинарное производство возбуждено в отношении адвоката Александра Добровинского. Об этом сообщает ТАСС.

"Возбуждено [по результатам рассмотрения представления ГУ Минюста по Москве] и будет рассматриваться совместно с дисциплинарным производством, ранее возбужденным президентом ФПА (Федеральной палаты адвокатов РФ)", – рассказали в пресс-службе Адвокатской палаты Москвы.

Первый раз Добровинского привлекли к ответственности за дисциплинарные нарушения в июле. Тогда же обвинения были выдвинуты в отношении защитника актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева.

В сентябре министерство юстиции РФ предложило лишить Пашаева статуса адвоката. После соответствующего представления было вынесено решение о том, что юрист не сможет выполнять обязанности защитника в течение года.